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BBB e SHAKIRA Brothers da Loba? Veja ex-BBBs que entraram no clima do mega-show de Shakira na praia de Copacabana Artista colombiana se apresenta nas areias da 'princesinha do mar' na noite deste sábado

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O mega-show de Shakira, marcado para a noite deste sábado na praia de Copacabana, deve reunir cerca de dois milhões de pessoas. Em meio ao público que lotará as areias do bairro para ver a 'Loba', estarão alguns que escreveram seus nomes na história do Big Brother Brasil. Veja a seguir posts de Brothers e Sisters que já entraram no clima da apresentação.

Posts dos ex-BBBs:

Em um encontro de edições, as ex-BBBs Chaiany Andrade e Giovanna Pitel, das edições 2026 e 2024, respectivamente, foram até a frente do palco já instalado na orla carioca para uma 'escalação' de mulheres apontadas como 'lobas'.

Para a alcateia de Chaiany, foram convocadas a vencedora do BBB deste ano, Ana Paula Renault, a atriz Gabriela Loran, e as cantoras Anitta e Ludmilla.

Já no time de Pitel, foram chamadas a própria Shakira, Alcione e as atrizes Alanis Guillen e Gabriela Andrade, que vivem o par romântico Lorena e Juquinha na novela das 21h "Três Graças", da TV Globo.

A sister Samira, que também participou da última edição do programa, também foi acompanhada às areias da praia, mas ao invês de outro ex-BBB, ela preferiu levar um manequim que simulou o ex-marido de Shakira, o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, para um acerto de contas com os fãs.

Nas imagens, admiradores da cantora falam poucas e boas para o 'boneco' do ex atleta, acusado de trair a colombiana em 2022. "Já aprendeu a ser homem?", questiona uma participante convocada pela ex-BBB,

Já o economista e apresentador Gil do Vigor, que integrou o elenco da edição 21 do reality, deu uma amostra da preparação da coreografia para o show.

Ele postou um vídeo ensaiando passos de dança ao lado da sister Gabriela Saporito, da edição deste ano. A trilha escolhida? O mais novo feat da Loba: "Choka-Choka", feito em parceria com Anitta.

Na publicação, Gil escreveu: "Eu e minha amiga ensaiando para o show da Shakira." E ainda mandou recado para a brasileira, marcando a cantora na postagem: "@Anitta amiga, passamos muita vergonha."

Já a sister Maxiane, eliminada este ano, preferiu compartilhar com os fãs imagens do look escolhido para o show. "Hello, Rio", escreveu a pernambucana que abusou da 'oncinha' para curtir a apresentação de Shakira.

Já o participante Marcelo decidiu sensualizar às vésperas do show. Com areia sob os pés e um boné com os dizeres "Feliz no simples" sobre a cabeça, o integrante do BBB deste ano arrancou elogios de fãs e amigos. "Gatão", escreveu o companheiro de reality Paulo Augusto.

A artista colombiana deve iniciar sua apresentação no sábado por volta das 21h45, mas o megaevento contará com atrações antes e depois do grande show. Confira a programação do evento:

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