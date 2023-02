A- A+

BBB 23 Brothers dizem que Bruna Griphao é mimada e acende alerta no seu grupo do BBB 23 O assunto começou durante uma conversa da ex-Rouge com Fred Desimpedidos, Amanda Meirelles e Larissa Santos

O comportamento de Bruna Griphao dentro da casa do BBB 23 virou pauta entre os aliados da atriz. Na madrugada desta quarta (22), Aline Wirley, Fred Desimpedidos, Amanda Meirelles e Larissa Santos afirmaram que já alertaram a participante sobre as atitudes dela. "Mimada, reclama demais", disse a ex-Rouge.

"A Bruna é muito mimada aqui dentro. Eu já falei isso pra ela também, 'Você é muito mimada, as pessoas fazem as coisas pra você'", disse a médica. "Eu falei isso pra ela no terceiro dia de programa", contou Aline.

"Eu falei: 'A gente fala pra você, você só retruca e todo mundo ainda se sente mal por falar as coisas pra você", relatou a loira. "Eu catei ela na piscina, Larissa tá de prova. Falei sério: 'você é mimada, reclama demais'. Não tinha nem intimidade", completou.

"E agora você já tem intimidade e propriedade para reafirmar tudo o que disse", soltou Amanda. "Falei pra ela hoje: 'Por enquanto a galera acha engraçado, você vai ver daqui a pouco, quando não tiver em quem votar, fica vendo. Só espera", alertou a cantora. Larissa concordou: "A gente é amigo dela, mas pessoas vão começar a se incomodar. Por exemplo, o povo já estava se incomodando quando ela estava na Xepa, tinha gente do outro grupo se incomodando com ela, porque ela estava comendo mais. Vai chegar um momento, que o povo vai achar ruim mesmo. Vai jogar contra".

"Imagina quando for um quarto só, todo mundo junto. Por enquanto, ela tá muito com nós. Quando tiver com outras pessoas, não vão passar a mão. Mas a gente avisou ela... Ela não aceita, deixa assim", disse Larissa.

