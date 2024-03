A- A+

BBB 24 Brothers do BBB 24 recebem o kit ''Tá Com Nada'' e entram em uma dieta restritiva; confira A produção do programa confiscou os alimentos da casa nesta madrugada, após os competidores atingirem o limite do "Vacilômetro"

Na manhã desta quinta-feira (7), os brothers do Big Brother Brasil 24 receberam o kit ''Tá Com Nada''. A produção do programa confiscou os alimentos da casa nesta madrugada, após os brothers atingirem o limite do "Vacilômetro", que conta as infrações cometidas pelos participantes.

A punição derradeira foi cometida por Fernanda, durante a festa do BBB, após ela entrar com um copo de bebida na casa, ação que não pode ser praticada pelos competidores, ocasionando a perda de 50 estalecas e levando os brothers para o "Tá Com Nada".

Nesta dinâmica, não há divisão entre Xepa e VIP, os participantes estão em uma dieta básica e restrita aos seguintes alimentos: arroz, feijão, sal, açúcar, café, goiabada, óleo e tempero.

A situação incomodou algumas pessoas dentro da casa. Davi criticou veementemente a atitude da carioca, pois para ele a sister planejou que alguém do Fadas tomasse a última punição do "Vacilômetro".

"Tá errado, véi. Queria ver se fosse um da gente que levasse o último aviso, se iria estar assim agora, mas como foi a Fernanda, ninguém falou nada e todo mundo tá com ela’’, ele continuou reclamando com o seu amigo Matteus: ''Não pode mexer com alimentação. A culpa é dela, ela acelerou a parada. Queriam que um da gente recebesse o último aviso, por isso aquele último demorou pra p****", finalizou o baiano.

Veja também

Submarino Como é o documentário sobre o Titan, que implodiu ao tentar chegar aos destroços do Titanic