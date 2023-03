A- A+

bbb 23 Brothers do Quarto Deserto criticam atitude de Domitila ao voltar do Paredão no BBB 23 A sister alfinetou seus rivais antes mesmo de Key deixar a casa mais vigiada do Brasil

Key Alves foi eliminada na noite de terça (7) em um Paredão com Sarah Aline e Domitilia. Mas a jogadora nem havia saído da casa do BBB 23 quando a pernambucana decidiu alfinetar os rivais. "Fui para 5 paredões. Dois a sorte me trouxe de volta, três foi o público, tá na hora de mudar de alvo", disse ela na sala.

Mais tarde, quando foi ser parabenizada por Larissa, Domitila soltou mais uma e disse que já havia voltado de quadro Paredões e que estava na hora de outras pessoas irem em seu lugar. A atitude da Miss não agradou os participantes do Quarto Deserto.

"Deveria ter gratidão de ter voltado do Paredão e volta com um ódio do caralh*", disse Fred. "Tá numa marra que eu não tinha visto antes. Fui dar parabéns pra ela na cozinha e ela foi tipo….", completou Larissa. "Acho que ela tá se posicionando bem errado. A gente achou até engraçado, mas ela tá se posicionando errado", pontuou Guimê. "A Domitila tem um lado arrogantezinho, tem um lado maldoso", finalizou Bruna.

Veja também

joias Grife que fez joias dadas a Michelle Bolsonaro produz Palma de Ouro do Festival de Cannes