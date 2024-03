Brothers especulam alvos da casa para o próximo Paredão

A- A+

Na tarde desta sexta-feira (8), na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, Giovanna, Lucas Henrique, Leidy Elin, Pitel e Raquele especulam a próxima formação de Paredão do programa.

A trancista (Leidy) teme ser alvo esta semana, pois três pessoas na casa votam nela, mas os seus amigos questionaram o raciocínio feito pela sister.



Pitel comentou que Elin estaria com síndrome do sol. "Com três votos, você vai para o Paredão direto, numa casa com 13 pessoas, para. Está com síndrome do sol, viu?", rebateu a alagoana.

Por outro lado, com Beatriz e Davi disputando a liderança, os brothers acreditam que Pitel deve ser a indicada pela vendedora do Brás. A assistente social acredita nessa possibilidade também.

Leidy levantou o nome de Giovanna como outra pessoa que teve algum embate com Bia durante o programa e a trancista brincou com especulação: "Alguma Giovanna vai".

Pensando na indicação de Davi, os brothers entraram em um consenso que o baiano indicaria a modelo Yasmin Brunet. Ela foi a terceira a sair da prova de resistência e recebeu a punição de não poder ser imunizada.



Outra punição importante foi a de Lucas Henrique, o primeiro a deixar a prova, ocasionando a sua ida direta para o Paredão.

