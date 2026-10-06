A- A+

TELEVISÃO Série "Brothers" ganha novo episódio nesta quarta-feira (7) na Apple TV O seriado estrelado por Matthew McConaughey e Woody Harrelson terá lançamentos semanais até 4 de novembro

O quarto episódio da nova série de comédia "Brothers" estreia mundialmente nesta quarta-feira (7), na Apple TV. Protagonizada e produzida por Matthew McConaughey e Woody Harrelson, a série acompanha a dupla de amigos de longa data que descobre a possibilidade de serem irmãos biológicos. Composta por oito episódios, a comédia terá lançamentos semanais até 4 de novembro.

O elenco que atua ao lado de Harrelson e McConaughey conta com Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe e Holland Taylor.

A série também tem como produtor-executivo o showrunner Lee Eisenberg, indicado a múltiplos prêmios Emmy e vencedor do Peabody Award, da Universidade da Geórgia.

Por trás do roteiro

Todo roteiro traz um tom de verdade. Dessa vez, a história é baseada na vida dos próprios atores. Tudo começa em 2023, quando Matthew McConaughey revelou um possível encontro íntimo entre sua mãe e o pai de Woody Harrelson, Charles Harrelson, enquanto ela estava divorciada do marido.

Os atores não chegaram a fazer um exame de DNA na vida real. McConaughey hesita em realizar o teste porque teme descobrir que o homem que o criou não é seu pai biológico.

Na série, eles recriam o momento em que a mãe de McConaughey faz a revelação, acrescentando enredos e elementos fictícios. Enquanto Woody investiga o passado da família, Matthew enfrenta uma crise ligada à candidatura a governador.

Mais sobre "Brothers"

“Brothers” acompanha McConaughey e Harrelson interpretando versões ficcionais de si mesmos. A amizade dos dois vira um caos quando eles descobrem um segredo guardado há décadas: eles podem ser irmãos. Tudo começa quando o noivado da filha de Woody fracassa, fazendo com que ele reúna a família e parta para Austin para passar uma temporada no rancho de Matthew.

Porém, o retiro que deveria servir de consolo foge do controle quando a mãe de Matthew, Ma Mac (interpretada por Holland Taylor), deixa escapar que os dois amigos podem, na verdade, ser irmãos.

Enquanto Woody vira o rancho de cabeça para baixo em busca da verdade, Matthew enfrenta uma crise de identidade diferente: uma possível candidatura ao governo do Texas. O resultado é uma história sobre amizade, família, fama e a linha confusa entre mito e realidade.

Veja também