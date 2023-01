A- A+

bbb 23 Brothers repercutem volta de Fred Nicácio para a casa do BBB 23 O médico retornou na noite de quinta-feira (26), antes da Prova do Líder

Fred Nicácio ganhou uma segunda chance do público e sobreviveu ao Primeiro Paredão do BBB 23. O médico voltou do Quarto Secreto e surpreendeu os participantes ao surgir dentro de um carro no gramado, minutos antes do início da segunda Prova do Líder, na noite de quinta-feira (26).

No seu retorno, Fred conversou com os brothers do quarto Fundo do Mar e dispara: "Voltei com sangue no olho". O brother também aproveita para falar com seus aliados sobre a importância de conquistar a liderança. "Eles vão dizimar a gente. Se um de nós não pegar o Líder, acabou o jogo", disse Fred.

Depois da Prova do Líder, o médico conversou com os aliados na área externa da casa. Ele começa falando com Cezar: "Aquela ideia que você trocou com o Gabriel me decepcionou. Aquilo é papo torto. A forma como você falou da Domi não é maneiro. Você não é disso". Na sequência, fala com Sarah Aline: "A sua percepção estava certa".

Fred Nicácio também alerta Gabriel Santana: "Se liga, você é o próximo. Já falei para você que quem está em cima do muro toma pedrada dos dois lados. Você se posiciona, cara. Você é próximo da lista. Larga de ser mané, velho, ele estão maldosos". Segundo o médico, os brothers do Quarto Deserto não estão unidos. "O grupo deles está rachado. Eles não confiam em si. Amanda e Sapato estão fechados entre eles, não estão fechados no grupo".

Depois, ele fala sobre Gabriel Fop e o relacionamento dos demais brothers do outro grupo com o modelo: "Fred e Larissanão apoiam o jogo de Gabriel e estão trazendo Bruna para perto. Gabriel está alucinado". Fred Nicácio segue fazendo alertas sobre os brothers: "Olho bem vivo com o Alface (Ricardo). Ele está por ele e somente por ele. Ele vai na pilha do Fred porque ele quer se sentir protegido (...) A Larissa quer a cabeça do Gabriel rolando".

Volta repercute na casa

Após ser vetado da Prova do Líder por Fred Nicácio, Gabriel Fop conversou com Aline Wirley sobre a situação. "É, bebê. É o jogo se fazendo", diz a sister. "Prefiro até não comentar. O cara vai para o Paredão, volta imune e veta ainda. E joga a Prova do Líder", pontua o modelo. A cantora responde: "É isso".

Cara de Sapato, o novo líder, também fala sobre o retorno do médico. "O Fred chegou cheio de ódio. Ele viu tudo, ele ficou cravando nessa onda da mentira, que alguém mentiu muito", opina. Eles pensam quem pode ser o brother que Fred Nicácio disse que mentiu. Cara de Sapato aposta em Gabriel ou MC Guimê. "No meu ponto de vista, eu estaria mentindo se eu tivesse comprometido alguma coisa da minha pessoa a ele. Eu nunca fui parceiro dele, eu sempre fui adversário. O que eu falo aqui é tudo certo e papo reto. Estou pouco me lixando que ele voltou nesse sentido. Não tenho medo nenhum", justifica o MC.

Em uma conversa com Cara de Sapato, Larissa afirma que está com consciência tranquila. "Ele disse: 'Vi tudo'. Não sei o que ele viu, mas, enfim, eu tenho consciência limpa porque nunca falei nada dele", diz Larissa. "Comigo ele não falou nada, não", afirma Cara de Sapato. "Ele não falou para ninguém dos nossos, porque ele viu alguma parte específica de eu falando bem dele", explica a professora de Educação Física.

Paula fez uma análise sobre o comportamento de Bruna Griphao depois da volta do médico na casa. "Bruna está num cagaço... e não sai de perto dele. Pode ver", diz a biomédica.

