Famosos Bruce Campbell revela diagnóstico de câncer 'tratável', mas não 'curável' Em comunicado nas redes sociais, o ator afirmou que precisará se afastar do trabalho para receber tratamento

Bruce Campbell, astro da franquia "Evil Dead", revelou que foi diagnosticado com um câncer e que se afastará do trabalho enquanto recebe tratamento. O ator de 67 anos, compartilhou a notícia em um comunicado nas redes sociais na noite de segunda-feira (2).

“Olá pessoal, hoje em dia, quando alguém tem um problema de saúde, isso é chamado de ‘oportunidade’, então vamos usar esse termo — estou tendo uma dessas. Também é chamado de um tipo de câncer que é ‘tratável’, não ‘curável’. Peço desculpas se isso for um choque — foi para mim também.”



A estrela de "Evil Dead", que costuma participar de convenções de fãs ao redor do mundo, esclareceu que estava tornando a notícia pública porque precisará cancelar futuras aparições para se tratar.

"Meu plano é me recuperar o máximo possível durante o verão para que eu possa fazer a turnê do meu novo filme, "Ernie & Emma", neste outono", explicou.

“Há várias convenções neste verão que terei que cancelar. Lamento muito. As necessidades de tratamento e as obrigações profissionais nem sempre andam juntas", escreveu ele. “É isso. Não estou tentando pedir simpatia – ou conselhos – só quero antecipar essa informação caso informações falsas se espalhem (o que vai acontecer)."

Campbell ainda tranquilizou e agradeceu aos fãs, "Não se preocupem, sou um cara durão e tenho muito apoio, então espero estar por aqui por um bom tempo. Como sempre, vocês são os melhores fãs do mundo e espero vê-los em breve!".



O ícone do terror é conhecido por sua atuação marcante no clássico de 1981, "Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio", dirigido por Sam Raimi, que era seu amigo de escola.

No filme, ele interpreta Ash Williams, um herói sarcástico, e armado com uma motosserra, que retorna nas sequências "Uma Noite Alucinante 2", de 1987, e "Uma Noite Alucinante 3", de 1992.

Ainda entre 2015 e 2018, Campbell voltou às telas como Ash Williams em três temporadas da série "Ash vs Evil Dead". O ator também apareceu nos filmes do Homem-Aranha de Raimi e em vários filmes dos Irmãos Coen, incluindo "Fargo" e "Na Roda da Fortuna".

Campbell narrou a sua trajetória em Hollywood em uma autobiografia publicada em 2002, "If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor".

