ROCK

Bruce Dickinson revela que Iron Maiden pode voltar a fazer show no Brasil em 2026

O vocalista da banda britânica de heavy metal apresentou seu show solo no The Town, em São Paulo, neste domingo (7)

Bruce Dickinson foi uma das atrações da segunda noite do The TownBruce Dickinson foi uma das atrações da segunda noite do The Town - Foto: Wesley Allen/The Town/Divulgação

O cantor Bruce Dickinson revelou, em entrevista à TV Globo, que o Iron Maiden, banda da qual é vocalista, pode vir ao Brasil em 2026. O britânico se apresentou no segundo dia do festival The Town, que ocorreu no domingo (7), em São Paulo. 

Sem revelar datas e países, o artista contou que a banda de heavy metal deve trazer sua turnê à América Latina no próximo ano. "No ano que vem, podem esperar: nós voltaremos para a América do Sul. Não posso dizer quando, mas nós voltaremos", prometeu. 

No The Town, Dickinson subiu ao Palco Skyline. Durante a apresentação, ele contou que está trabalhando em um novo álbum e que pretende retornar ao Brasil com o show solo em 2027.
 

Segundo a CNN Brasil, o artista britânico reclamou para o público que teve pouco tempo de palco e que poderia ter passado por mais músicas do seu repertório. As performances no festival paulistano têm, em média, uma hora de duração.

