Bruce Dickinson revela que Iron Maiden pode voltar a fazer show no Brasil em 2026
O vocalista da banda britânica de heavy metal apresentou seu show solo no The Town, em São Paulo, neste domingo (7)
O cantor Bruce Dickinson revelou, em entrevista à TV Globo, que o Iron Maiden, banda da qual é vocalista, pode vir ao Brasil em 2026. O britânico se apresentou no segundo dia do festival The Town, que ocorreu no domingo (7), em São Paulo.
Sem revelar datas e países, o artista contou que a banda de heavy metal deve trazer sua turnê à América Latina no próximo ano. "No ano que vem, podem esperar: nós voltaremos para a América do Sul. Não posso dizer quando, mas nós voltaremos", prometeu.
No The Town, Dickinson subiu ao Palco Skyline. Durante a apresentação, ele contou que está trabalhando em um novo álbum e que pretende retornar ao Brasil com o show solo em 2027.
Segundo a CNN Brasil, o artista britânico reclamou para o público que teve pouco tempo de palco e que poderia ter passado por mais músicas do seu repertório. As performances no festival paulistano têm, em média, uma hora de duração.