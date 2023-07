Bruce Lee: 50 anos depois, morte de ator ainda é mistério

A- A+

Bruce Lee morreu em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Cinquenta anos depois do adeus inesperado ao ator, diretor, roteirista e artista marcial, a causa da morte ainda é desconhecida — e segue permeada por teorias. O sino-americano, cujos filmes levaram o mundo ao frenesi do kung-fu, foi um dos primeiros asiáticos a se tornar uma estrela em Hollywood.

Uma autópsia na época mostrou que Bruce havia morrido de edema cerebral, um inchaço no cérebro, causado por uma reação alérgica aguda (anafilaxia) a um medicamento. Mas um estudo de novembro de 2022, publicado no Clinical Kidney Journal e feito com base em relatórios médicos de Lee, aponta que o falecimento pode ter relação com o consumo excessivo de água.

Pesquisadores decidiram revisar as evidências e constataram que Lee morreu de hiponatremia — condição que geralmente ocorre quando uma pessoa bebe uma grande quantidade de água em um espaço de tempo muito curto. Ou seja, o nível de sódio no sangue – que seu corpo precisa para o equilíbrio de fluidos – fica muito abaixo, o que faz com que as células do corpo inchem, incluindo as do cérebro.

“Propomos agora, com base na análise de informações publicamente disponíveis, que a causa da morte foi edema cerebral devido a hiponatremia. Em outras palavras, a incapacidade do rim de excretar o excesso de água matou Bruce Lee”, diz os cientistas.

A pesquisa ainda indicou que o artista tinha “vários fatores de risco que predispunham à hiponatremia, como o fato de estar bebendo grandes quantidades de líquido por dia. A mulher de Lee, Linda, revelou que o ator tinha uma dieta à base de fluidos de cenoura e suco de maçã antes de sua morte.





Além dele usar constantemente maconha no dia que veio a óbito, o que aumenta a sede, outros fatores podem ter reduzido a capacidade dos rins, como o uso de medicamentos prescritos e álcool.

Ao longo da carreira, o astro notabilizou o bordão "Seja água, meu amigo", numa referência à importância de o humano ser mutável e se adaptar a diferentes situações, por exemplo, durante uma luta. A frase foi dita pela primeira vez quando Lee interpretou o traficante de antiguidades Li Tsung, em episódios da série americana Longstreet, nos anos 1970.

A carreira do artista ficou marcada pelas atuações nessa década, como em "O voo do Dragão" (1971); "A fúria do Dragão" (1972); e "Operação Dragão" (1973).

Legado permanece vivo

O empresário de Hong Kong W. Wong ainda se lembra do dia em 1972 em que ouviu pela primeira vez as crianças de sua vizinhança elogiarem uma figura que parecia lendária: Bruce Lee.

A sua influência continua viva em Hong Kong, onde passou a infância e os últimos anos. É onde os seus fãs estão preparando exibições de artes marciais esta semana para marcar o meio século desde a sua morte.

"Toda criança precisa de algum tipo de modelo e eu escolhi Bruce Lee", diz Wong, 54, que dirige o maior fã-clube da cidade dedicado ao astro há quase três décadas. "Eu queria que minha vida fosse como o Bruce Lee que vi: bonito, forte, com grandes habilidades em artes marciais, uma imagem heróica".

Em uma academia de Wing Chun, o estilo de arte marcial que Lee praticava antes de inventar seu próprio método Jeet Kune Do, o lendário mestre de artes marciais é reverenciado como uma espécie de santo padroeiro.

O dono do estabelecimento, Cheng Chi-ping, 69, explica que sua geração começou a treinar sob a influência cultural de Lee, mas "nunca conseguiu igualar sua velocidade, força ou físico".

O apelo de Lee não diminuiu na geração seguinte, diz Mic Leung, de 45 anos, que treinou na mesma academia e, quando adolescente, devorou os filmes antigos de seu ídolo.

"Quando falamos do 'deus das artes marciais', só podemos falar de Bruce Lee. Não há outro", diz ele.

