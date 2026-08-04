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celebridades Bruce Springsteen revela que esposa está em remissão de câncer raro Patti Scialfa, integrante da E Street Band, foi diagnosticada com mieloma múltiplo em 2018

Bruce Springsteen revelou que sua esposa, a guitarrista Patti Scialfa, está em remissão após mais de oito anos convivendo com um mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer no sangue.

O anúncio foi feito pelo músico durante uma mensagem gravada exibida na última sexta-feira durante o Pan-Mass Challenge, tradicional evento ciclístico beneficente que arrecada recursos para pesquisas e tratamentos contra o câncer no Dana-Farber Cancer Institute, em Massachusetts.

Na participação, Springsteen, de 76 anos, afirmou que a experiência vivida pela família reforçou a importância da pesquisa científica e homenageou médicos e enfermeiros que acompanham pacientes oncológicos.

— Como vocês sabem, Patti vive com mieloma múltiplo há mais de oito anos, mas agora, felizmente, está em remissão. Como milhões de famílias que enfrentam o câncer, aprendemos o que todo paciente aprende: a esperança tem um rosto. É o médico que se recusa a parar de pesquisar e cuidar. É a enfermeira que permanece ao nosso lado quando estamos com medo — declarou.

Após a mensagem, o artista apresentou uma versão acústica de "Born to Run", gravada em seu estúdio caseiro.

Springsteen também destacou o trabalho realizado pelo Dana-Farber Cancer Institute, onde Scialfa é tratada, e afirmou que a trajetória da esposa mudou sua percepção sobre o financiamento da pesquisa médica.

— A jornada da Patti nos ensinou que pesquisa médica não é uma ideia. Não é política. Não é apenas uma linha em um orçamento. É a razão pela qual famílias encontram esperança quando ela parece mais difícil de encontrar.

O músico ainda agradeceu aos participantes do Pan-Mass Challenge, realizado nos dias 1º e 2 de agosto. Criado em 1980, o evento já arrecadou mais de US$ 1,1 bilhão para o instituto de pesquisa.

A doença de Patti Scialfa, casada com Springsteen há 35 anos, só foi tornada pública em 2024, no documentário Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band. Na produção, a integrante da E Street Band revelou que recebeu o diagnóstico de mieloma múltiplo em 2018 e explicou que o tratamento a obrigou a reduzir drasticamente sua participação em turnês.

— Isso afeta meu sistema imunológico, então preciso ter cuidado com o que escolho fazer e para onde escolho ir. De vez em quando consigo participar de um ou outro show e cantar algumas músicas. Esse é o meu novo normal, e estou bem com isso — afirmou no documentário.

Integrante da E Street Band desde 1984, Patti Scialfa é casada com Bruce Springsteen desde 1991. O casal tem três filhos: Evan, Jessica e Sam.

O mieloma múltiplo é um câncer que afeta os plasmócitos, células produzidas na medula óssea responsáveis pela produção de anticorpos e parte essencial do sistema imunológico. Embora ainda não tenha cura, os avanços nos tratamentos permitem que muitos pacientes alcancem remissão prolongada e tenham melhor qualidade de vida.

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