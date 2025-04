Bruce Springsteen vai lançar sete álbuns com músicas inéditas em junho

A- A+

O cantor norte-americano Bruce Springsteen anunciou nesta quinta-feira (3) que vai lançar em 27 de junho um box com 83 músicas inéditas.

"Tracks II: The Lost Albums" vai conter sete álbuns completos, gravados entre 1983 e 2018, anunciou o cantor em seu site. "Toco há anos essas músicas para mim e para amigos próximos. Estou feliz por vocês terem, finalmente, a chance de ouvi-las. Espero que gostem", publicou o artista, 75.

O cantor compartilhou uma prévia: o tema "Rain In The River". No videoclipe que acompanha o anúncio, ela disse que aproveitou a pandemia para concluir tudo o que tinha na gaveta.

O último álbum de estúdio de Springsteen foi lançado em 2022, uma releitura de clássicos de grupos como Four Tops e Supremes intitulada "Only the Strong Survive".

Springsteen e a E Street Band darão início em 14 de maio, na Inglaterra, a uma turnê pela Europa.

