Aniversário Bruce Willis, diagnosticado com demência, faz 70 anos e recebe homenagens das filhas

Bruce Willis completa 70 anos nesta quarta-feira (19). A data especial, claro, não passou despercebida pela família do ator, conhecido pelo seriado “A gata e o rato” (1985–1989) e pelos filmes “O sexto sentido” (1999) e “Duro de matar” (1988).

As três filhas, Scout, Rumer e Tallulah, do relacionamento com Demi Moore, publicaram homenagens nas redes sociais.

Diagnosticado com demência frontotemporal, o artista também é pai da pequenas Mabel e Evelyn, do casamento com a atual esposa, Emma Heming.

Scout compartilhou alguns registros do pai, em momentos até mais íntimos, nos quais interage com ele. “Feliz aniversário para o maior de todos os tempos.

Todos os dias eu agradeço aos deuses por 50% do meu DNA ser dele.

A música que eu faço, a magia que eu crio e a confusão magnética que eu apronto, esse é o legado do meu pai vivo no mundo”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Ela ainda publicou nos stories, uma foto em que Bruce a tinha nos braços ainda criança e uma “releitura”, quando já estava adulta.

Já Rumer relembrou um vídeo em que Bruce dança, feliz da vida, com Demi Moore. “Para o rei... Eu te amo, daddio”, disse ela. Nesta, os seguidores também responderam com mensagens carinhosas.

Tallulah, por sua vez, afirmou que a “luz” de Bruce continuará a acesa para sempre.

“Feliz 70 anos para o meu melhor amigo! Você é uma luz que nunca poderá ser apagada! Eu te amo e tenho tanto orgulho de ser sua filhinha”, afirmou ela ao compartilhar uma foto do pai sorrindo durante a gravação de um de seus filmes.

Em março de 2022, a família de Bruce Willis revelou que o ator tinha afasia, que afeta a capacidade de comunicação.

Em fevereiro de 2023, a situação se agravou e ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que não tem cura e que afeta tanto a linguagem quanto a personalidade.

Num comunicado publicado por sua família, foi explicado que, embora não existam tratamentos para a doença, todos as pessoas próximas ao ator esperavam que a atenção pública sobre o caso ajudasse a aumentar a conscientização e a pesquisa sobre esse tipo de transtorno.

De lá pra cá, a família de Bruce Willis tem compartilhado detalhes de seu estado de saúde, destacando que o apoio e o amor são fundamentais nesta fase de sua vida.

