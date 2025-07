Bruce Willis não consegue mais falar, ler ou andar em meio ao avanço da demência, diz jornal

A- A+

Diagnosticado há três anos com demência frontotemporal — uma condição neurodegenerativa que comprometeu sua fala e compreensão —, o ator Bruce Willis já não conseguiria mais falar, ler ou andar. As informações foram dadas pelo jornal The Express Tribune. Desde que passou a conviver com a doença, ele encerrou a carreira e se afastou da mídia.

Embora a família não confirme as informações, há relatos de que a doença avançou significativamente nos últimos meses, e de que o astro de Hollywood se tornou praticamente não verbal e não lê mais. Além de enfrentar dificuldades motoras.

A esposa Emma Heming Willis, a ex-mulher Demi Moore e as filhas do ator têm compartilhado atualizações sobre seu estado de saúde. Uma das últimas publicações em que Bruce Willis aparece foi no seu aniversário de 70 anos, em março. À época, a filha Rumer Willis afirmou que ele “estava bem”.



Bruce Willis nasceu na Alemanha Ocidental. Ficou conhecido por protagonizar o seriado Moonlighting (1985–1989) e pelo papel de John McClane na popular Die Hard, que o definiu como 'herói de ação' em diversos filmes do gênero. No cinema, estrelou filmes de sucesso como "O Sexto Sentido", "Duro de Matar", "Pulp Fiction- Tempo de Violência", "Armageddom", "Sin City - A Cidade do Pecado", "Os 12 macacos", entre outros.

Ele é vencedor de dois Prêmios Emmy e um Globo de Ouro. Os filmes estrelados por ele arrecadaram sete bilhões nas bilheterias mundiais, tornando-o o oitavo ator com maior bilheteria na história do cinema.

Veja também