Bruce Willis não sabe que tem demência, revela esposa: 'Nunca percebeu'

Emma Heming Willis, casada com o ator Bruce Willis e principal cuidadora dele, disse que ele não sabe que tem demência frontotemporal. A revelação foi feita no podcast "Conversations with Cam".

“Existe esse termo, uma espécie de condição neurológica que acompanha a demência frontotemporal e muitas outras formas de demência, chamada ‘anosognosia’, e é quando o seu cérebro não consegue identificar o que está acontecendo com ele”, explicou Emma. “Eles acham que esse é o estado normal deles.”

Emma diz considerar essa ignorância em relação ao que se passa com seu estado de saúde uma espécie de benção.

“Bruce nunca percebeu, nunca juntou as peças e entendeu que tinha essa doença, e eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz que ele não saiba disso.”

Emma é hoje a principal cuidadora do ator, diagnosticado, em 2023, com demência frontotemporal, um tipo de doença degenerativa que afeta de maneira mais intensa o comportamento e a personalidade do paciente, preservando por mais tempo as funções cognitivas

Ela é autora do livro "O rumo inesperado: Como recuperar a força, a esperança e se reencontrar na jornada do cuidado", em que compartilha a experiência de cuidar de alguém com a doença. "Para qualquer pessoa que cuida de um ente querido com algum tipo de demência — e mesmo para quem cuida de pessoas com outras condições — 'O rumo inesperado' mostra que você não está sozinho", escreveu ela, na época do lançamento do livro, editado no Brasil pela BestSeller.

