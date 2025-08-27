Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

A- A+

O ator Bruce Willis, de 69 anos, enfrenta uma nova fase em sua batalha contra a demência frontotemporal (DFT), diagnosticada em 2023.

A informação foi confirmada pela mulher do artista, Emma Heming Willis, em entrevista ao programa Good Morning America, da ABC News. De acordo com ela, o astro está perdendo a habilidade de se comunicar verbalmente, mas continua presente e ativo no convívio familiar.

Emma contou que, embora a condição de Bruce tenha evoluído desde o primeiro diagnóstico de afasia, motivo pelo qual ele se aposentou da atuação em 2022, ele ainda desfruta de boa saúde física. "Bruce está com uma saúde ótima no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora", disse.

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva. "Sinto que ele ainda nos reconhece. Quando estamos com ele, ele se ilumina. Ele segura nossas mãos, retribui beijos e abraços. Está curtindo esses momentos com a gente", compartilhou Emma.

Durante a conversa, ela também explicou que os momentos de lucidez e interação ainda acontecem, embora sejam breves e imprevisíveis. "Às vezes você vê aquele brilho no olhar dele, ou escuta uma risada vinda do coração. É difícil porque esses momentos vêm e vão muito rápido. Mas eu sou grata, sou grata por ele ainda estar aqui."

Além de dividir os desafios pessoais, Emma também revelou o lançamento de seu novo livro, onde relata sua experiência como cuidadora do ator e compartilha reflexões sobre resiliência e amor diante da doença.

O livro será publicado no Brasil pela editora BestSeller, selo do Grupo Editorial Record. A obra chega ao país em setembro, mesmo mês do lançamento internacional, com o título O Rumo Inesperado.

A demência frontotemporal é uma condição neurodegenerativa que afeta principalmente a linguagem, o comportamento e a personalidade. Não há cura conhecida, e o tratamento foca em aliviar os sintomas e manter a qualidade de vida do paciente.



