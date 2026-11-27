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celebridades Bruce Willis surge sorrindo em foto de momento em família ao lado de filha com Demi Moore Fãs reagiram com mensagens de afeto, destacando o momento entre pai e filha

Bruce Willis, de 71 anos, apareceu sorridente em um novo registro ao lado da filha Rumer Willis, fruto de seu antigo casamento com Demi Moore.

A atriz compartilhou a imagem nesta sexta-feira (27), no Instagram, reunindo diferentes momentos da família, incluindo fotos com a mãe e a filha, Louetta Isley Thomas Willis, de três anos.

Na legenda da publicação, ela resumiu o seu sentimento: “Gratidão”, junto com um emoji de coração.

A publicação recebeu uma série de mensagens carinhosas de seguidores sobre o momento entre pai e filha. “A primeira foto diz mais do que mil palavras”, comentou um internauta.

“A primeira foto sua com seu pai é a melhor de todas! Coloque-a em uma moldura e guarde-a com carinho para sempre”, disse uma outra pessoa.

Bruce está sob cuidado devido ao diagnóstico de demência frontotemporal (DFT), doença degenerativa e incurável que afeta capacidades como linguagem, comportamento e personalidade. Afastado das telas desde 2022, o astro de “Duro de matar” necessita de assistência permanente e acompanhamento durante as 24 horas do dia.

Segundo reportagem do jornal britânico “Daily Mail”, os cuidados com o artista representam um custo mensal superior a R$ 165 mil.

Atualmente, a rotina de assistência é organizada pela esposa de Bruce, Emma Heming Willis, de 50 anos, que tem compartilhado informações sobre a condição do marido e os desafios enfrentados pela família desde o diagnóstico.

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