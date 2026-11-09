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Famosos Bruce Willis tem cuidados de R$ 165 mil por mês após diagnóstico de demência Ator de 71 anos recebe assistência 24 horas por dia, enfrenta dificuldades para falar e está afastado de antigos amigos de Hollywood

Mais de R$ 165 mil por mês. Esse é o custo dos cuidados e da assistência permanente prestados a Bruce Willis, de 71 anos, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), doença degenerativa e incurável que compromete a linguagem, o comportamento e a personalidade. A rotina do astro de "Duro de matar", afastado das telas desde 2022, passou a exigir acompanhamento 24 horas por dia, mantido sob os cuidados da esposa, Emma Heming Willis, de 50 anos.

As informações são de uma reportagem do jornal britânico "Daily Mail", que ouviu pessoas próximas ao ator sobre seu estado de saúde, os gastos da família e o afastamento de antigos amigos de Hollywood. Segundo uma das fontes, Willis apresenta um declínio cognitivo acentuado, embora não tenha plena consciência da gravidade da própria condição.

"Ele sabe que sua vida está diferente, mas não acha que tenha mudado tanto assim. Não fala sobre isso e praticamente não reclama. Percebe que alguma coisa está errada, mas não compreende completamente o que está acontecendo", afirmou a pessoa ouvida pelo jornal.

A doença também teria provocado mudanças significativas na personalidade do artista. Antes conhecido pelo jeito enérgico e falante, Willis estaria mais sereno e introspectivo. A dificuldade para se comunicar se tornou um dos principais obstáculos de sua rotina.

"Ele faz pausas muito longas, como se estivesse perdido em pensamentos. Mas, na verdade, está tentando encontrar as palavras", relatou a fonte. "Está tentando descobrir como se expressar."

O ator vive atualmente em uma casa térrea próxima à residência da família, onde recebe acompanhamento permanente. A mudança foi revelada no ano passado por Emma, que explicou ter tomado a decisão para garantir melhores condições de cuidado ao marido. Na ocasião, ela afirmou que a nova dinâmica lhe permitiu recuperar parte da relação conjugal, para além das responsabilidades de cuidadora.

"No fim das contas, pude voltar a ser esposa dele. E isso é um presente", declarou ao "The Sunday Times".

A estrutura, entretanto, representa uma despesa elevada. Segundo a fonte consultada pelo "Daily Mail", os gastos ultrapassam US$ 30 mil mensais (aproximadamente R$ 165 mil), valor que seria custeado em grande parte pelo patrimônio do ator, estimado em US$ 250 milhões.

"Ainda bem que ele tem uma fortuna, porque o seguro de saúde não cobre muita coisa", afirmou a pessoa próxima à família.

Além das despesas com a assistência permanente, Emma também está à frente da administração do patrimônio acumulado por Willis ao longo de 40 anos de carreira. Uma pessoa próxima à família já havia relatado que a responsabilidade envolve tanto o bem-estar físico e emocional do artista quanto a gestão de seus recursos financeiros.

Afastamento de amigos e nova rotina

Outro aspecto abordado pela reportagem é o distanciamento de antigos colegas de Hollywood. Embora Willis continue cercado pela família, especialmente pelas cinco filhas e pela ex-mulher, a atriz Demi Moore, os amigos famosos teriam se tornado cada vez menos presentes.

"É assim que essa indústria funciona. Quando você para de trabalhar, todos aqueles amigos glamourosos se esquecem de você", afirmou a fonte. "Nesta cidade, os astros de primeira grandeza estão dizendo: Bruce quem?'."

Demi Moore, com quem o ator foi casado entre 1987 e 2000, mantém uma relação próxima com o ex-marido e participa da rede de apoio familiar. Tallulah Willis, a filha mais nova do antigo casal, também estaria entre as visitantes mais frequentes.

Apesar das limitações impostas pela doença, o artista preserva pequenos prazeres cotidianos, como passear de carro, tomar sorvete e ouvir música. As canções de Neil Diamond estão entre suas preferidas. "Bruce não fica simplesmente sentado diante da televisão o dia inteiro. Sua grande alegria é tomar um sorvete de casquinha ou dar uma volta de carro. Ele adora ouvir Neil Diamond. A música faz muito bem a ele", contou a fonte.

Em março de 2022, a família anunciou que Willis deixaria a carreira artística após receber um diagnóstico de afasia, distúrbio que afeta a capacidade de comunicação. Em fevereiro de 2023, os parentes divulgaram uma avaliação mais específica: demência frontotemporal.

A doença não tem cura e pode provocar alterações progressivas na personalidade, na fala e nas capacidades motoras. Embora não exista tratamento capaz de interromper sua evolução, medicamentos e terapias podem ajudar no controle de alguns sintomas.

Em entrevistas recentes, Emma tem abordado o impacto da condição do marido sobre as filhas mais novas do casal, Mabel, de 14 anos, e Evelyn, de 12. Segundo ela, as meninas enfrentam uma espécie de luto diante das mudanças na relação com o pai.

"Ele está perdendo momentos importantes da vida delas. Isso é muito difícil para as duas", afirmou à edição australiana da revista "Vogue", em outubro de 2025.

A esposa também reconheceu não saber até que ponto Willis compreende os vínculos familiares que construiu ao longo da vida. Ainda assim, disse encontrar conforto nos gestos de afeto que permanecem. "Quando ele me envolve com os braços, ainda sinto que é o Bruce. Nesse sentido, nada mudou. E isso é muito, muito bonito e, ao mesmo tempo, profundamente doloroso."

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