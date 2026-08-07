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FAMOSOS Bruna Biancardi mostra disfarce usado para andar na 25 de Março, em São Paulo Esposa de Neymar queria comprar adereços e prendas para uma festa junina fora de época

Para andar em um aglomerado de pessoas, uma celebridade precisa tomar algumas precauções — imagina-se. Pois bem, foi o que Bruna Biancardi, a esposa do jogador Neymar Jr., precisou fazer para conseguir andar em plena Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, conhecido como um dos maiores centros de comércio popular do país. No caso, a influencer queria comprar alguns adereços e prendas para uma “festa junina” fora de época.

Para evitar um possível alvoroço, Biancardi optou por usar um boné, roupas largas e prendeu o cabelo para compor o tal disfarce. Ainda usou um óculos escuros. Uma amiga ainda comentou, brincando sobre o visual: “Está até de pochetinha”.

Na hora do almoço, a influencer ainda parou com as suas amigas para se alimentar em um restaurante ali por perto. Foi o momento em que tirou os óculos e exibiu o disfarce nas redes. Biancardi ainda mostrou ter comido um prato com bastante batatas fritas no estabelecimento.

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