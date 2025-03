A- A+

TRAIÇÃO Bruna Biancardi é novamente traída grávida por Neymar, segundo modelo; entenda A modelo Any Awuada confirma ter tido relações sexuais com o atleta em festa

A esposa de Neymar, Bruna Biancardi, teria recebido imagens do atacante do Santos em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, curtindo a festa realizada pelos seus amigos, na última segunda-feira (10). Segundo as informações do colunista Leo Dias, o jogador havia dito para a cônjuge que iria dar uma carona para um amigo, mas só teria voltado para casa na manhã da terça-feira (11).

A suposta ida de Neymar teria dado início a mais uma crise no seu casamento. Anteriormente, o atleta pediu desculpas publicamente por ter traído Bruna Biancardi, quando ela estava grávida de Mavie. Agora, a influenciadora está na sua segunda gestação, esperando mais uma filha do jogador.

A equipe de Neymar negou a presença do atacante na festa e afirmou que ele tinha apenas emprestado a sua aeronave para os amigos, por isso é possível ver o veículo em fotos vazadas. Na tarde desta sexta-feira (14), no programa ‘’Fofocalizando’’, a modelo Any Awuada confirmou ter tido relações sexuais com o jogador no sítio e contou que ela e mais uma mulher foram escolhidas por ele durante a festa.

Bruna Biancardi e Neymar ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Veja também