A- A+

bbb 23 Bruna e Domitila se acertam durante festa: "Pode me chamar de Domi" As duas tiveram um longo diálogo e selaram a paz

Paz selada entre as sisters! Domitila e Bruna Griphao tentaram acertar seus atritos no BBB 23 durante um momento da pista de dança da Festa do Líder, na madrugada desta quinta (23). "Você é f*da, Domitila", disse Bruna.

"Bruninha! Brubu. Você pode me chamar de Domi, Bruna", respondeu Domitila. "Você é f*da", disse Bruna novamente. "Você também. Obrigada pela honestidade do jantar [que as duas ganharam após o último Jogo da Discórdia] e por despir tanto", falou a pernambucana.

Depois, as duas se abraçaram. "Obrigado, Bruna. Você pode me chamar de Domi", disse Domitila. "Pode me chamar como você quiser. Independente do jogo, eu admiro muito a mulher que você é", respondeu a atriz. "Eu entendi muito coisa na nossa conversa e eu sei que você também", completou Domitila.

Veja também

COMÉDIA BRASILEIRA "La Situación" é um road movie com perspectiva feminina