DIAGNÓSTICO

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, é diagnosticada com câncer de mama aos 24 anos

Diagnóstico é de um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, hormonal, HER2 negativo e com metástase

Bruna Furlan, de 24 anos, neta do apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega Bruna Furlan, de 24 anos, neta do apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega  - Foto: Redes sociais/Reprodução

A influenciadora Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama aos 24 anos.

Em vídeo publicado no Instagram na tarde de quarta-feira (7), Bruna disse que recebeu, no fim de dezembro, o diagnóstico de um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, hormonal, HER2 negativo e com metástase.

"Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados", escreveu ela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bruna Furlan de Nóbrega (@itsbrunafurlan)

 

Bruna conta que resolveu compartilhar sua jornada depois de se informar sobre o crescimento da doença em mulheres jovens.

Por isso, pretende documentar as etapas do tratamento e continuar compartilhando a "vida normal" na rede social, para que outras jovens na mesma situação possam se identificar. "Estou no auge da minha juventude e não quero deixar meu tratamento atrapalhar minha juventude, da mesma forma que não quero deixar minha juventude atrapalhar meu tratamento", refletiu.

"Somos jovens, somos guerreiras. E vamos botar esse câncer pra correr do jeito que apenas a nossa geração conseguiria: um dia na quimio, outro no pilates e o próximo dançando até amanhecer", concluiu Bruna.

Bruna é filha de Vini Nóbrega, um dos seis filhos de Carlos Alberto.

