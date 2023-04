A- A+

BBB 23 Bruna Griphao chora e é consolada por Cezar Black: "sei que você me odeia", diz o brother Na cozinha da Xepa, sister analisa sua trajetória no programa

Na noite desta terça-feira (11), Bruna Griphao se emocionou ao falar da sua caminhada nesta edição do BBB. A conversa rolou na cozinha da Xepa ao lado de Amanda e Aline.

"Eu me esforço de verdade, todo dia eu me esforço. Nas pequenas coisas, assim, eu me esforço. Pode ser suficiente ou não, mas, fui eu. Muito medo de hoje, mas eu estou feliz também". As sisters estendem a mão para a atriz.

Também na cozinha, Cezar percebeu a movimentação e logo correu para perto da atriz, soltando: "Sei que você me odeia, mas não sou..", sendo interrompido pela atriz, que pediu desculpa pelas últimas tretas envolvendo ela e o baiano.

"Eu ia até chamar vocês para falar isso pela manhã, mas eu fiquei meio assim, falei: 'Ah, cara, quer saber? Não vou falar, deixa como está'. Mas em momento algum a minha intenção é ficar nesse clima ruim, ficar nesse clima de ódio, nesse clima ofensivo, ameaçador e de sabe, querer atiçar, porque estou aqui pra sacanear, não, sabe? Eu não sou assim", destacou Cezar.

Veja também

BBB 23 Veja como foi a noite desta terça (11), com saída de Fred Nicácio, Prova do Líder e novo Paredão