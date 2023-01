A- A+

BBB 23 Bruna Griphao com piolho? Sister levanta essa hipótese na casa Em conversa na piscina, Bruna Griphao faz anuncio inesperado aos participantes do reality

Uma informação curiosa do BBB 23 movimentou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (25). É que, de repente, Bruna Griphao anuncia para os colegas de confinamento: "eu acho que tô com piolho de verdade, gente". A questão foi lançada enquanto os participantes aproveitavam a área da piscina.







A pessoa mais preocupada com a notícia foi Larissa. "Se você tiver, eu também vou tá, amiga.". "O seu cabelo tem química", respondeu Bruna. Fred complementa: “imagina pegar piolho no Big Brother?”.



Não demorou muito e a atriz recebeu ajuda de Gabriel e Bruno para encontrar os piolhos em sua cabeça. Até o momento, Bruna não acionou a equipe médica para pedir ajuda.





Bruna: acho que eu tô com piolho de verdade, gente

Lari: se tu tiver eu também vou tá

pic.twitter.com/6jXuiqASfl — lídia (@lidxt) January 25, 2023

