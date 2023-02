A- A+

bbb 23 Bruna Griphao conta segredo de Key Alves para Larissa: "O Cris me falou" As duas conversaram após a formação do Paredão, na madrugada desta sexta (24)

Bruna Griphao decidiu contar à Larissa o segredo de Key Alves. Em conversa na madrugada desta sexta (24), Larissa diz que a jogadora tem ciúme de Griphao quando se aproxima de Gustavo. "Já teve alguns momentos de ciúme e pensando na casa, em ciúme de menina, dentre os dois, a única pessoa que faz sentido seria você”, analisou.

Em seguida, a atriz afirma que os ciúmes não são dela. “O Cris me falou que a Key tinha ciúmes de você”. No entanto, Larissa revelou a conversa que teve com Cowboy na última festa. “Eu achei que era de você. Porque de alguém tem, ele [Gustavo] mesmo falou ontem pra nós que já brigaram por coisinha de ciúmes, entendeu?”.

Antes de ser eliminado, Cristian revelou para Bruna que Key tinha ciúmes de Larissa com Gustavo. No momento, o brother explicou que, além de Paula, Larissa Santos também estaria no radar de Key Alves. “Ela tem ciúmes da Larissa com o Cowboy”, revelou. “Mas, ela tá namorando o Fred! Não faz sentido isso”, ponderou Bruna.

Veja também

games "Hogwarts Legacy": jogo do universo de Harry Potter já vendeu 12 milhões de cópias em duas semanas