BBB 23 Bruna Griphao critica Key Alves após ouvir conversa da sister: "Sempre se achou aqui dentro" Atriz falou com MC Guimê sobre comportamento da jogadora de vôlei no programa

Durante a manhã desta quinta-feira (2), Key Alves, Aline Wirley e Domitila conversaram sobre as brigas no BBB 23. Deitados no sofá da sala, Bruna Griphao e Guimê ouviram o bate-papo e criticaram a jogadora de vôlei.

“Ela quer meter de excluída. Ela não dava moral pra ninguém, ficava de cabeça reta, ela e o Cowboy. Sempre se achou aqui dentro. Todo mundo sempre tentou ser maneiro com ela, achou que era o jeito dela”, aprontou a atriz.

Bruna seguiu falando com o cantor sobre o comportamento da sister na casa. Os dois destacaram o desentendimento que a atleta teve com Gabriel Santana, que costumava ser seu aliado no jogo, na noite anterior.



"O Fredão saiu. A primeira coisa que ela fez foi colar nele, um cara que ela falava mal. Primeira oportunidade foi falar para você que você não sabia com quem tinha mexido. Virar para o Gabriel Santana e mandar ele falar na cara dela, metia marra para todo mundo", disse.

