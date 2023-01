A- A+

bbb 23 Bruna Griphao decide indicar Key Alves e Gustavo ao paredão após ouvir brothers na Central do Líder A atriz desabafou com os colegas de confinamento após assistir as conversas no novo recurso do Quarto do Líder

Após conquistarem a Prova do Líder, Bruna Griphao e Larissa tiveram acesso ao Quarto do Líder, que, este ano, conta com o novo recurso: a Central de Controle. Por lá, elas conseguiram ter acesso ao que os brothers estavam conversando na casa. Inicialmente, elas usaram 5 minutos do "poder" e, em seguida, chamaram os aliados para o quarto e todos viram o que os participantes estavam falando no quarto Fundo do Mar.

Na ocasião, as líderes flagraram o momento em que Key Alves e Gustavo falavam sobre Bruna, MC Guimê e Gabriel. O funkeiro, Fred, Ricardo e Paula também presenciaram o momento.

MC Guimê: "A Key chegou em mim na festa e falou: 'Tô com você até o final'. O público todo viu. Ela disse que me colocaria no pódio. O Brasil todo mundo viu!" Larissa: "Ela falou isso?" MC Guimê: "E eu falei: 'Gostei de saber disso, mas achei que você tava conectada com o Cowboy'. E ela: 'Não, nem tô com ele assim, ele falou umas m*rdas'. Peguei as ideias, cheguei na Bruna hoje e passei mó pano pra Key. Por isso ela chegou em vocês assim". Bruna: "Eu sou muito trouxa! E eu falando que gostava deles".

Foi a partir daí que a atriz conversou com Larissa e as duas decidiram indicar a dupla Key e Gustavo direto ao Paredão. Bruna: "Eu vou no Cowboy e na Key. Meu plano é ir neles e, na hora, vou falar: 'Eu não ia, falei que gostava de você, mas ouvi vocês falando isso, isso e isso. E meu voto é em vocês. F*da-se. E vão tomar no c*" Bruna: "Eu sinto as coisas. Eu fui muito trouxa com eles, trouxa!".

