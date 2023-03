A- A+

bbb 23 Bruna Griphao desiste e é a sexta eliminada da Prova do Líder do BBB 23

Bruna Griphao foi a sexta participante a deixar a Prova do Líder do BBB 23. A atriz desstiu após mais de 10 horas de prova por sentir dores no joelho.

Marvvila foi a primeira eliminada, e Amanda foi eliminada logo em seguida. Larissa desistiu após 4 horas de Prova, após sentir dos nos pés. Domitila também sentiu dores, e saiu após mais de 8h na dinâmica. Aline, Cezar, Fred Nicácio e Ricardo seguem na disputa.

Veja também

Show Ex-membro do "ImaginaSamba", Suel volta ao Recife para o "Samba do Boyzinho"