bbb 23 Bruna Griphao diz estar chateada após Larissa escolher Fred para fazer a Prova do Líder A atriz desabafou e disse que gostaria ter feito a prova com a professora de Educação Física

Clima tenso entre os brothers! Na área externa da casa, Bruna e Larissa conversaram sobre a Prova do Líder, que aconteceu na noite de quinta (26), e a atriz desabafou com a sister. Ela confessou que ficou magoada com a amiga por não terem formado uma dupla para a dinâmica.

Larissa, que competiu em dupla com Fred Desimpedidos, explica: “A gente estava do lado um do outro, ele falou ‘vamo’ e eu falei ‘vamo’. Por isso, foi só por isso”. E Bruna responde: “Mas eu queria fazer com você, eu fiquei triste. Fiquei sozinha”. Larissa argumenta que errou durante a prova, e acredita que a mudança de dupla não mudaria o resultado. Bruna discorda: “Mas eu acho que eu e você, a gente ia ganhar”.

Bruna reclama que também se sentiu desestabilizada de fazer a prova em dupla com Fred Nicácio. “Eu não sabia nem se queria que a gente ganhasse (...) Eu não sabia o que ia acontecer, então eu fui pra prova meio... Será que eu dou meu sangue? Será que eu não dou?”, lamenta. “Eu achei que você ia fazer com um dos nossos, achei que ele nem ia participar”, argumenta Larissa.

