Bruna Griphao diz que enxerga "maldade" em atitudes de Domitila dentro do BBB 23

A madrugada foi de muita conversa no BBB 23. Bruna Griphao falou sobre a sua situação com Domitila Barros e afirmou que sente falta de ver a sister mais real, pontuando que a modelo se esquiva para não se indispor com os demais brothers. Além disso, Bruna afirma que está incomodada com algumas situações entre elas.

"Pra mim, quando chega o ao vivo a Domitila muda. Ela vira outra pessoa. Vejo um lado dela que sinto que ela tenta esconder muito para não se indispor e passar batido, para no nosso grupo ser querida e não ser votada. Ela já soltou várias vezes para dar uma trégua no Paredão. É uma coisa chata, a pessoa está tentando se esquivar", afirma a atriz.

Bruna também afirma que Domitila não deveria ser só "good vibes" dentro do jogo. "Quando rola um negócio desse, ela muda. Eu sinto falta de ver ela. Você pode ser várias coisas, mas você não precisa ser só good vibes para passar batido e ao mesmo tempo querer entregar a cabeça da Sarah de graça para o Guimê", disse.

Depois, a atriz conta de uma situação mais cedo entre ela e a modelo na varanda da casa mais vigiada do Brasil. "Eu disse: 'Eu sei que a gente nem conversou, mas vou sentar aqui'. E ela: 'Nem quero'. E eu: 'Eu também não'. Ela continuou e ela começou a falar, na hora levantei e saí", afirma.

