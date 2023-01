Bruna Griphao e Gabriel têm outra DR durante a madrugada desta terça-feira (24)

A- A+

Após o segundo Jogo da Discórdia do BBB 23, Bruna e Gabriel voltaram a conversar. Na sala, os dois conversaram e ele desabafou sobre o seu sentimento e deixou claro que não busca uma segunda chance com ela. "Não mudou as coisas, mas me sinto muito mais aliviado por ter externado o que falei. Queria te chamar e pedir desculpas de novo. Pedir desculpa pra sua família. Nunca mais vou falar isso para você nem para outra mulher. Não vou falar que mudei de ontem pra hoje, não existe, estou no processo".

E continuou: "A única coisa que eu quero é quando a gente sair lá fora ter uma relação saudável, trocar 'direct'. Não quero ter uma segunda chance com você, não mereço. Você é uma mina muito da hora. Queria que a gente pudesse ter uma relação tranquila, entre amigos", disse Gabriel.

Bruna respondeu falando sobre a postura do modelo dentro da casa logo depois do recado de Tadeu, no domingo (22). "Não se acomoda nessa posição. Odeio te ver mal. Não consigo ser essa amiga agora. Não te enxergo dessa forma, monstro. Não mesmo".

Depois da conversa, na área externa da casa, Bruna desabafou com MC Guimê e Aline Wirley. Ela comentou que quando sair do reality vai querer ver tudo para saber se tem outra percepçao. "Eu estou muito confusa. Estou tentando ser o mais coerente possível, não decepcionar mais as pessoas lá fora. Mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa que vai crucifixar o Gabriel".

