Bruna Griphao e Key Alves discutem a relação e tentam selar a paz dentro da casa

Mais uma dupla discute a relação depois do Jogo da Discórdia, realizado na última segunda-feira (23). Desta vez, Bruna Griphao e Key Alves debatem a situação conflituosa entre as duas, sentadas no sofá da sala, no início da noite desta terça-feira (24).

A pauta começa com a atleta reprovando a indicação que recebeu no último domingo (22), por indicação das líderes Bruna e Larissa.

“Vocês não seriam nossa prioridade agora", dise Key, rebatendo rumores de que este seria um voto trocado.

Em defesa, Bruna afirmou que não gostou da desconfiança de Gustavo com ela. “Eu entendi que o cowboy não conseguiu confiar em mim e é impossível conversar com ele e não gostar dele”, completou. Sobre o torpedo em que Key manda uma indireta, Bruna completou:

"Mesmo que não foi a intenção, eu fiquei muito chateada. Bateu forte em mim. Enfim, eu acredito que se você diz que não foi pra mim, tudo bem”, terminou. Depois de escutar a sister, Key diz que, caso ela saia do programa na noite desta terça, que Bruna segure firme dentro da casa.

