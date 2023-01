A- A+

BBB 23 Bruna Griphao e Larissa são as primeiras líderes do BBB 23; confira como foi a prova A liderança compartilhada vai indicar uma dupla ao primeiro paredão e ainda terá o direito de vetar duas pessoas da próxima prova do líder

Bruna Griphao e Larrissa são as primeiras líderes do Big Brother Brasil 23. Com uma diferença de milésimos, as meninas desbancaram Paula e Gabriel, que ficaram em segundo, e Key Alves e Gustavo, que ficaram em terceiro. A liderança compartilhada vai indicar uma dupla ao primeiro paredão e ainda terá o direito de vetar duas pessoas da próxima prova do líder. Além da liderança, a dupla vencedora ganhou, cada um, seis meses de Levíssimo e produtos Seara.

As duplas Tina e MC Guimê e Marvvila e Cristian não participaram da prova porque foram os primeiros eliminados da prova de imunidade, disputada na segunda-feira (26), dia da estreia do reality.

Dinâmica da prova

As duplas foram divididas em grupos para a disputa. Na primeira rodada, Marília e Fred Nicácio (dupla 1), Key Alves e Gustavo (dupla 2) e Fred e Ricardo (dupla 3) se enfrentaram. Com muita facilidade e larga vantagem, Key Alves e Gustavo concluíram a primeira etapa e se classificaram para a final.

Na segunda rodada, as duplas que se enfrentaram foram Sarah Aline e Gabriel (dupla 4), Larissa e Bruna Griphao (dupla 5) e Cezar e Domitila Barros (dupla 6).

Sarah e Gabriel começaram na frente, mas na hora de colocar a última bola na pizza, duas bolas caíram. Sarah chegou a pegar a bola do chão - o que a desclassificaria - e colocar na posição, mas antes que ela completasse esse percurso, a dupla Bruna e Larissa terminou a etapa sem infringir nenhuma regra e se classificou para a final.

Gabriel e Paula (dupla 7), Bruno e Aline Wirley (dupla 8) e Amanda e Antônio Cara de Sapato (dupla 9) foram para a terceira e última rodada classificatória. A disputa parecia acirrada, até que Paula e Gabriel descobriram o "macete" da prova e assumiram a dianteira, vencendo a rodada com tranquilidade.

Fase final

A última etapa da prova consistia em passar balões e prendê-los em um hambúrguer Levíssimo, que subiria assim que seis balões fossem pregados. Com uma estratégia eficiente, Bruna e Larissa concluíram a prova primeiro e com uma diferença pequena desbancaram Paula e Gabriel, que ficaram em segundo, e Key Alves e Gustavo, que ficaram em terceiro.

Veja também

RETOMADA Netflix supera expectativas com mais de 230 milhões de assinantes no mundo