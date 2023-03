Bruna Griphao encontra 'pentelho' em sua escova de dentes no BBB 23

A- A+

Bruna Griphao encontrou um pelo pubiano em sua escova enquanto escovava os dentes no BBB 23. A atriz estava no banheiro e gritou ao se deparar com o "pentelho".

"Meu Deus! Tem um pentelho na minha escova!", disse. Após da descoberta, a sister retirou o pelo da escova, lavou o objeto e continuou escovando os dentes.

Na web, os internautas acharam a situação "nojenta" por ela ter continuado escovando os dentes com a escova. "bruna falou que tem pentelho na escova de dente dela, e mesmo assim tá escovando o dente com ela QUE NOJOOOOO", disse uma. Veja o momento:

