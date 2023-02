Bruna Griphao explode com Ricardo em ação no BBB 23: "Babaca"

A- A+

O início da tarde desta segunda-feira (27) já começou com fogo no parquinho no BBB 23. Bruna Griphao e Ricardo Alface discutiram na sala, durante uma ação patrocinada. Os brothers ganharam sabonetes para limpar o rosto e fazer conteúdo com o celular do programa.

Ricardo se irritou porque queria usar o celular enquanto limpava o rosto e os participantes disseram que ele precisaria esperar até o final para poder gravar. "Eu fui o primeiro a pegar o celular e vou ser o último a gravar?". MC Guimê tentou acalmar o amigo, mas Bruna Griphao explodiu com o brother.

"Você é um babaca!", disse Bruna. "Eu tô de saco cheio de você. Mal educada. Babaca é você. E eu tô 'por aqui' com você já!", rebateu Alface. O clima pesou na sala, e em seguida, teve uma treta generalizada

