Bruna Griphao fala sobre comportamento de MC Guimê na festa: "Estava muito preocupada"

Na tarde desta quinta-feira (16), o comportamento de MC Guimê na noite anterior foi assunto entre os brothers. Em conversa com Marvvila, Aline Wirley e Dania Mendez, Bruna Griphao afirma que ficou preocupada com o funkeiro durante a festa.

“Ontem eu não fiquei muito doida porque eu estava muito preocupada com o Guimê. Eu fui deixar ele no quarto e ele não queria dormir, não. Eu botei ele para dormir. Eu nem podia subir. Ele não queria que o Sapato deixasse ele, não”, disse a atriz.

Bruna seguiu falando sobre as atitudes do cantor quando está alcoolizado. “Ele fica aquele bêbado rígido, sabe? A pessoa que te abraça com força, que quer carinho. E você fica: 'Meu Deus do céu, sai'. Eu tenho uma amiga que é assim”, apontou.

