Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no Paredão do BBB 23

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no 13º Paredão do BBB 23. Eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Um dos três confinados vai deixar o reality na próxima terça-feira (11), já na reta final do programa.

Na indicação principal, feita pelo líder Alface, Fred Nicácio acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Enquanto isso, em votação no confessionário, os demais participantes do jogo votaram, resultando em um empate entre Sarah e Bruna Griphao.

Líder da semana e aliado de Sarah, Alface mandou Bruna ao Paredão, mas com a opção de participação na prova de sorte. Amanda e Aline já estavam automaticamente no Paredão após indicação do Anjo, Cezar Black, ao Monstro da semana. Entre as duas, Aline se retirou do Paredão por conta do Poder Curinga, deixando Amanda para a Prova Bate-Volta, e puxando Sarah para a berlinda.

