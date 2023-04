Bruna Griphao gasta reserva de água e sisters quase ficam sem banho no BBB 23

A- A+

Após a Festa do Líder de Aline Wirley, as sisters do Quarto Deserto quase acabam toda a reserva de água do BBB 23. Bruna Griphao foi a primeira a tomar banho e, sem ver o nível da água, resolveu lavar o cabelo, fazendo o nível da água cair de 156 para 92 litros.

Bruna foi alertada por Amanda sobre a quantidade de água quando ainda estava no chuveiro: "Nossa! Quase levei a casa para o 'tá com nada'!". Em seguida, Amanda avisou Aline que as duas não poderiam tomar um banho longo.

"Eu posso usar uns 15 litros. A gente tem que deixar para a descarga, para as coisas das pessoas" Pensando em não esvaziar o reservatório, as duas fizeram um combinado: enquanto uma tomava banho, a outra ficava observando o nível de água no telão da sala.

