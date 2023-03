Bruna Griphao leva primeiro voto após 69 dias e marca recorde histórico no BBB 23

A- A+

Bruna Griphao provou que é possível se envolver em discussões dentro do Big Brother Brasil e não receber votos. A atriz entrou no Top 3 de participantes que ficaram mais tempo sem receber voto dentro da casa: ao todo, se passaram 70 dias de programa e a sister foi votada apenas na noite de domingo (26), quando recebeu a indicação da líder Sarah. Ou seja, foram 69 dias sem receber um voto.

Inclusive, a atriz já havia batido o recorde de Viih Tube, no BBB 23, após ficar 55 dias sem receber um voto. Agora, ela entra no Top 3 ao lado de Gabi Martins, do BBB 20, que ocupa o primeiro lugar com 73 dias. Rafa Kalimann e Marcela Mc Gowan, também da 20ª edição, dividem o terceiro lugar com 68 dias sem voto.

