Bruna Griphao se irrita com brothers e dá ultimato: "Vou pedir pela última vez para vocês pararem"

Após a formação de Paredão do BBB 23, na noite de domingo (26), Bruna Griphao se irritou com uma brincadeira feita por Larissa e Fred no Quarto do Líder. O casal começou a brincar com a atriz e ela deu logo o ultimato: "Já falei que essa brincadeira é chata, mais de dez vezes, mas vocês insistem", disse ela.

No momento, Fred e Larissa falaram que teria rolado um clima entre Bruna e Cristian quando ele ainda estava na casa. "Dupla loirinha e lourão", disse Fred. Antes disso, eles também brincaram afirmando que a atriz estaria querendo Cezar Black. Griphao deu outra chamada nos dois, pedindo pra brincadeira acabar: "Não, mas agora é sério, vou pedir pela última vez para vocês pararem".

