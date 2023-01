A- A+

bbb 23 Bruna Griphao se isola com Gabriel Fop e faz promessa no BBB 23: "Não vou soltar sua mão" O modelo desabafou com a atriz, afirmando estar com medo

Bruna Griphao ficou de fora do VIP do líder Cara de Sapato, no qual está a maioria de seus aliados no BBB 23. Ela se "isolou" na Xepa com Gabriel Fop e, durante a madrugada desta sexta (27), os dois conversaram bastante e ela fez uma promessa para o modelo.

"Tá com medo de soltarem sua mão, né, Gabriel?", quis saber a loira, ao ver o ex apreensivo. "Muito", admitiu ele. "Não vou soltar sua mão, não. Relaxa!", prometeu a artista. "Só se o Fred [Nicácio] contar que você falou mal de mim", completou ela.

Em seguida, Gabriel desabafou sobre a forma como Larissa o trata. "Acho que ela não gosta de mim", lamentou ele. Bruna prometeu conversar com a amiga sobre o assunto. "Também não entendo essa sua aproximação repentina com o Fred [Nicácio]", recriminou ele. "Não sou próxima dele, só fizemos a Prova do Líder juntos, ele me deu a maior força", explicou Bruna.

