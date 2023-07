"Bruna Griphao treina 3 vezes mais que uma pessoa normal para poder comer besteiras", diz personal

A- A+

No Big Brother Brasil deste ano, a atriz Bruna Griphao protagonizou algumas cenas que repercutiram aqui fora. Uma delas foi a briga do ovo. Entre ela e Ricardo Alface. Na ocasião, a artista disse que tinha direito a dois ovos por dia, já que não comia carne, Ricardo não gostou, porque queria comer bife à milanesa com ovo.

A fonte de proteína realmente é muito importante na alimentação de Griphao que, apesar de não ser vegetariana, não come carne vermelha. Porém, sua alimentação em dias da semana é recheada de proteína e carboidrato. Sem restrição. O problema em sua alimentação é apenas um: ela mesma e sua “compulsão por comer besteiras à noite”, segundo seu personal trainer Ricardo Lapa.

— Durante o dia na semana, ela come direitinho e costuma seguir a dieta. O problema é a noite, com as festas que ela vai, ou os jantares que ela é convidada. Se deixar ela come japonês e pizza de chocolate todos os dias. mas uma coisa é certa, ela treina três vezes mais do que uma pessoa normal para comer essas besteiras — explica o profissional em entrevista ao Globo.

Ele afirma, entretanto, que a Bruna está “longe” do foco que a atriz estava um mês antes de entrar na casa.

— No programa ela estava só comendo e bebendo. Hoje, ela continua comendo e bebendo muito, porém ela treina todos os dias. Ela faz aula comigo de domingo a domingo — diz.

Lapa diz que na terça feira, ela mandou uma mensagem para ele por volta da 01 da madrugada dizendo que não iria treinar naquela manhã porque estava com insônia. Ele acredita que ela estava em alguma festa, porém não reclamou. Horas depois, ela mandou uma mensagem remarcando a aula para horas mais tarde.



— Eu deixo meus alunos muito livres. Eles precisam ser felizes acima de tudo. Ninguém gosta de treinar em lugares chatos com restrições chatas. Eles podem comer e beber de tudo, contanto que venham treinar e peguem pesado. Fora isso, podem fazer o que quiser.

Lapa afirma que o treino de Griphao é um pouco mais intenso e pesado por conta dessas escapadas na alimentação, porém, todos os dias são feitos exercícios de abdômen (de 150 a 300 abdominais) e cardio (de 12 a 15 minutos) e dias intercalados de braços e pernas. O profissional diz que os membros inferiores, com foco na bunda, são os preferidos da artista.

— Não falo que a Bruna faz certo, porque ela não faz. Se você quer ficar com o corpo malhado, gostoso, não faça igual a Bruna. Ela é um fenômeno da natureza. Ela consegue ficar com um corpo muito bonito em pouco tempo. Além do foco e do treino intenso, ela tem o metabolismo acelerado de qualquer pessoa jovem e tem a genética do corpo ser magro — diz Lapa.

