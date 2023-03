A- A+

BBB 23 Bruna Griphao vence a Prova do Líder do BBB 23; saiba como foi a disputa

Ainda abalados com a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê, os integrantes do BBB 23 participaram de mais uma Prova do Líder nesta quinta-feira (16). Bruna Griphao venceu a competição da semana, ganhando a imunidade e o poder de indicar alguém ao Paredão, além de um prêmio de R$ 100 mil.

Os participantes precisaram contar com a sorte. A prova funcionou com um jogo de tabuleiro. A cada rodada, os “brothers” e as “sisters” avançavam na disputa de acordo com o número de “casas” sorteado em uma caixa.



Algumas “casas” do tabuleiro previam ações como ser eliminado do jogo ou chamar de volta algum participante já desclassificado. A pernambucana Domitila foi a primeira a sair da disputa. No final, restaram apenas Bruna e Amanda na competição. A atriz contabilizou o maior número de pontos.

Veja também

bbb 23 Após episódio de assédio, MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos, ao vivo, do Big Brother Brasil