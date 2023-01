Bruna Linzmeyer recusa proposta e encerra contrato com a Globo após 12 anos

A- A+

A atriz Bruna Linzmeyer encerrou o seu contrato com a Globo após 12 anos de parceria. Ela esteve no ar recentemente como Madeleine, na primeira fase de Pantanal. De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, a emissora propôs mais dois anos de vínculo. No entanto, Bruna pensa em se dedicar ao cinema e não conseguiria conciliar os trabalhos nas telonas com as novelas.

Bruna Linzmeyer estreou na Globo na minissérie Afinal, o que querem as mulheres? (2010). Em seguida, esteve no elenco de produções como em Insensato Coração (2011), As Brasileiras (2012) e Gabriela (2012). Em Amor à Vida (2013), ganhou destaque como a autista Linda.

