A- A+

FAMOSOS Bruna Lombardi lembra entrevista com Donald Trump em 1992: "Ele já adorava o poder" Entrevista ocorreu em 1992 e foi exibida no programa "Gente de Expressão", comandado pela atriz na extinta Rede Manchete

Bruna Lombardi voltou ao passado ao comentar uma entrevista feita com Donald Trump no início dos anos 1990, décadas antes de ele entrar oficialmente para a política. O assunto surgiu durante participação da atriz no programa "Provoca", apresentado por Marcelo Tas.

A entrevista original ocorreu em 1992, na Trump Tower, em Nova York, e foi exibida no programa "Gente de Expressão", comandado por Bruna na extinta Rede Manchete. Na época, Trump era conhecido mundialmente pelo império empresarial bilionário e pelas polêmicas envolvendo sua vida pessoal muito antes de imaginar uma candidatura à presidência dos Estados Unidos.

"Ele se sentia dono da situação"

Durante o bate-papo no "Provoca", Bruna afirmou que a postura de Trump durante a entrevista já chamava atenção pelo comportamento ligado ao poder e ao controle da conversa.

"A primeira impressão foi a de que ele já adorava o poder e se sentia o dono da situação", contou.

Segundo a atriz, as perguntas acabaram sendo conduzidas muito mais pela sensação que ela teve durante o encontro do que pelo roteiro previamente preparado.

"Fui fazendo as perguntas muito em cima do que eu estava sentindo, não do que eu tinha anotado", explicou.

A pergunta que virou realidade anos depois

Um dos momentos mais comentados da entrevista foi justamente uma pergunta feita por Bruna que, anos depois, ganharia outro peso histórico. Durante o encontro, ela questionou Trump sobre a possibilidade de um dia assumir a presidência dos Estados Unidos

"Me lembro de uma pergunta absurda que eu fiz para ele: 'Você gostaria de ser presidente dos Estados Unidos?'", relembrou, aos risos.

Na ocasião, Trump negou qualquer interesse político. "Ele respondeu: 'Não, nunca pensei nisso'", disse a atriz.

Bruna ainda contou que amigos brincam com ela até hoje por causa da pergunta. "Meus amigos me ligam até hoje para dizer: 'Que bela ideia você deu para ele'", brincou.

Programa marcou fase de entrevistas internacionais

O "Gente de Expressão" foi exibido originalmente pela Rede Manchete entre 1991 e 1995 e, posteriormente, ganhou nova fase na Band. Durante os anos em que comandou a atração, Bruna entrevistou diversas personalidades nacionais e internacionais, incluindo Meryl Streep, Harrison Ford, Paulo Coelho e Fernanda Torres.

A entrevista com Trump voltou a circular nas redes sociais recentemente e chamou atenção de internautas pela forma como algumas características do empresário já apareciam evidentes décadas antes de sua trajetória política.

Reflexões sobre arte, dor e sensibilidade

Além de revisitar momentos da carreira, Bruna também falou no "Provoca" sobre escrita, afetos e questões sociais. A atriz comentou como experiências intensas influenciaram seu processo criativo ao longo da vida.

"Não é uma dorzinha superficial. Me dói o racismo, me dói a misoginia, me dói a homofobia", afirmou.

Ao final da conversa, a artista ainda refletiu sobre o amor como ferramenta de transformação. "A única coisa que é antídoto é o amor, a compreensão, a escuta, a arte", declarou.

Veja também