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FAMOSOS Bruna Lombardi se declara a Carlos Alberto Riccelli, seu marido há quase cinco décadas, que completo Casal se conheceu durante as gravações de uma novela no Xingu; conheça essa história de amor

A atriz e escritora Bruna Lombardi se declarou ao ator e diretor Carlos Alberto Riccelli, seu marido há quase cinco décadas, que completou 80 anos nesta sexta-feira (3). Tarde da noite, a atriz postou um vídeo em seu perfil no Instagram celebrando a data. Nas imagens, eles aparecem juntos. Enquanto ela destaca a timidez do marido, as reações dele reiteram o que ela diz.

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"Sabe alguém que prefere não fazer alarde no aniversário? Quem mais é assim? Bora comemora a vida todos os dias! Mas hoje vamos celebrar um cara maravilhoso que todos adoram e tem um coração imenso. Maior amor e sempre mais", escreveu ela na legenda.

"Eu consegui caçar o Ri e sentar com ele aqui grudadinho, juntinho, porque ele não gosta de gravar vídeo, de comemorar aniversário. Hoje é dia de celebrar, mas vamos comemora todos os dias", finalizou ela.

Amigos lotaram o post de comentários:

"Almas gêmeas! Vcs são o amor em forma de gente! Parabéns nosso maravilhoso Riccelli e nossa maravilhosa Bruna", escreveu Sabrina Sato.

"Felicidades", disse Evandro Mesquita.

A história de amor de Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli

Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli formam um dos casais mais longevos do meio artístico. Os dois estão juntos há quase cinquenta anos. A dupla iniciou o romance ao atuar junta na novela "Aritana" (1978/1979), na extinta TV Tupi.

As gravações incluíam um mês de imersão com comunidades indígenas no Xingu. A conexão física e emocional foi imediata. Bruna, conhecida por sua personalidade expansiva, tomou a iniciativa de se aproximar do, até então, tímido Riccelli.

O casamento ocorreu no ano seguinte, consolidando uma das parcerias mais sólidas e duradouras da televisão brasileira. Da união nasceu um filho, Kim Riccelli, nascido em 1981, que trabalha como diretor e cineasta.



Com um casamento que completou bodas de ouro, o casal construiu uma relação baseada em cumplicidade, respeito mútuo e projetos artísticos conjuntos, como filmes, séries e livros.

Atualmente, vivem reclusos em uma mansão cercada pela natureza no bairro do Morumbi, em São Paulo. Eles mantêm a chama da paixão acesa, compartilhando com o público detalhes divertidos da rotina e da convivência harmoniosa.

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