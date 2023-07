A- A+

Prestes a estrear no cinema norte-americano com o filme “Besouro Azul”, Bruna Marquezine resolveu aderir à greve dos atores de Hollywood. A atriz publicou, nesta sexta-feira (14), uma mensagem de apoio à iniciativa.

“A partir da meia-noite de hoje, horário do Pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutam pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, anunciou a brasileira.

Apesar do apoio, Bruna demonstrou preocupação com a situação do seu filme e pediu a ajuda dos seus seguidores. “Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer visibilidade e o reconhecimento que ‘Besouro Azul’ merece. Serei sempre grata à minha família ‘Besouro Azul’, elenco e equipe. Estou com vocês”, afirmou.



O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) entrou em greve nesta sexta-feira (14), juntando-se aos roteiristas, que estão com suas atividades paralisadas há dois meses. A entidade afirma que as negociações com os estúdios não avançaram no atendimento de demandas como aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) em produções audiovisuais.

“Besouro Azul” está previsto para estrear nos cinemas no dia 17 de agosto. Ao lado do ator Xolo Maridueña, Bruna Marquezine é a primeira brasileira a protagonizar um filme baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Veja também

SAÚDE "Gostoso não é, mas faz efeito", diz Grazi Massafera sobre shot energético; veja os ingredientes