Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos mais uma vez juntos em evento de grife em São Paulo

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme passaram a noite juntos na última quinta-feira, durante um evento da grife Carolina Herrera, em São Paulo. Os dois vêm sendo apontados há um bom tempo como um casal e já foram fotografados diversas vezes em um aparente clima de romance. Apesar das imagens, um namoro entre ambos não foi confirmado.

Os dois foram vistos ao lado do casal Sasha Meneghel e João Lucas, de quem são amigos próximos e com quem costumam sair juntos, durante a festa de lançamento do perfume “212 VIP Rosé Elixir”, da Carolina Herrera.

Na ocasião do evento na capital paulista, os quatro artistas assistiram a uma performance. Apesar de toda a especulação de fãs em torno de um possível romance, Bruna Marquezine e João Guilherme e não foram vistos trocando carícias.

O suposto clima de romance, entretanto, não vem sendo apontado de hoje. Semanas atrás, os dois também foram observados curtindo shows no Lollapalooza. Já no início do ano, foram vistos em uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco, para onde foram na companhia de outros amigos.

