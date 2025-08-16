A- A+

celebridades Bruna Marquezine faz 30 anos: confira cinco trabalhos inesquecíveis da atriz Lista inclui primeira novela e filme em Hollywood

Bruna Marquezine trintou! A atriz, que comemorou três décadas de vida no último dia 4 de agosto, mas celebrou a data com uma superfesta na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, apenas na noite da última sexta-feira (15), é uma das atrizes que o Brasil conhece há décadas —apesar da pouca idade dela. No ar desde os 5, quando estreou no programa "Gente inocente", ela vem colecionando, desde então, papéis inesquecíveis no imaginário nacional.

Listamos abaixo cinco momentos importantes da carreira da artista, nascida em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

"Mulheres Apaixonadas" (2003)

Bruna arrebatou o Brasil no papel da pequena Salete na novela de Manoel Carlos exibida no horário das 20h, em 2003. A menina é filha da ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli) e de Téo (Tony Ramos). Quando a mãe morre, sua guarda é disputada pelo pai e a avó.



"Salve Jorge" (2012)

Na trama de Gloria Perez, exibida também às 20h em 2012, Bruna tinha 17 anos (completou 18 durante as gravações) e interpretou Lurdinha, uma adolescente rebelde, filha de Delzuíte (Solange Badim). Era espevitada, festeira e adorava uma confusão. Estava em busca de um namorado que a sustentasse.

"Deus salve o rei" (2018)

Esta novela de Daniel Adjafre, exibida no horário das 18h, foi a última da atriz. Era uma trama medieval, que se passava nos reinos de Montemor e Artena. Ela interpretou Catarina, uma dissimulada princesa de Artena.

"Besouro Azul" (2023)

Aos 28 anos, Bruna fez sua estreia em Hollywood no filme de super-herói da DC "Besouro azul". Ela interpreta Jenny Kord, uma brasileira, a mocinha do filme centrado num jovem (Xolo Maridueña) que ganha poderes ao encontrar um artefato alienígena. A produção foi lançada na época da greve do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos e, por isso, não houve eventos de tapete vermelho.



"Amor da Minha Vida" (2024)

Na série do Disney+ criada por Matheus Souza, cuja segunda temporada foi finalizada neste mês, Bruna interpreta Bia, uma atriz sem muitos papéis relevantes, enfileira relações sem profundidade — até conhecer Marcelo (Danilo Mesquita). A produção marcou a estreia de Bruna atrás das câmeras. “Produzi e codirigi”, disse ela, na época do lançamento, dando crédito da ideia ao diretor-geral, Renê Sampaio. “Foi ideia dele, que falou: ‘você tem total capacidade’”.

