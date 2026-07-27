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FAMOSOS Bruna Marquezine aciona Justiça após fotos feitas em apartamento vazarem nas redes sociais Atriz pede indenização de R$ 40 mil e quer impedir a divulgação e comercialização das imagens, que, segundo a defesa, foram registradas por um drone sem autorização

A atriz Bruna Marquezine entrou na Justiça contra a agência AGNews e o fotógrafo Dilson Santos após ter imagens registradas dentro de seu apartamento, no Rio de Janeiro, divulgadas sem autorização.

Segundo informações publicadas pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a ação alega que as fotografias foram feitas por um drone, o que teria violado sua privacidade.

No processo, a atriz solicita indenização de R$ 40 mil, além da proibição da divulgação e da comercialização das imagens. Os registros mostram Bruna ao lado do cantor canadense Shawn Mendes.

De acordo com a defesa, as fotografias foram feitas no interior do imóvel, e não em áreas externas, como varanda ou sacada, o que reforçaria a alegação de violação do direito à intimidade.

Antes de recorrer à Justiça, Bruna Marquezine notificou veículos de comunicação e perfis nas redes sociais, solicitando a remoção das imagens em até 12 horas. Como o conteúdo continuou circulando, a atriz decidiu ingressar com a ação judicial.

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